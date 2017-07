Minas ao Luar com Chico Lobo e Luiz Salgado em Araxá

No próximo dia 14 (sexta), Araxá receberá mais uma edição do tradicional Minas ao Luar, um dos mais importantes e conhecidos projetos de valorização da música brasileira. A apresentação, que começará às 20h, terá como atrações a Orquestra Sesc de Viola e os músicos Luiz Salgado e Chico Lobo. Será no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim (av. Imbiara, S/N, Centro). A participação no projeto é sempre gratuita.

As atrações foram selecionadas por meio do Sesc Fomenta Cultura, iniciativa criada com o objetivo de incentivar profissionais que tenham atuação na área artística. O projeto, que está em sua segunda edição, representa um aprimoramento nos processos curatoriais do Sesc.

Além disso, Araxá ainda vai receber um workshop sobre a tradição da viola caipira no Brasil, ministrada pelo experiente e reconhecido músico Chico Lobo. O objetivo é aprofundar conhecimentos sobre a importância e a influência do instrumento na história da música nacional. Será em 13 de julho, às 19h30, no Sesc Araxá (rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha). As inscrições já podem ser feitas na Central de Atendimento da unidade, de segunda a sexta-feira de 8h às 21h e aos sábados de 8h às 14h. A participação também é gratuita e as vagas são limitadas.

A Orquestra Sesc de Viola é formada por alunos de música do curso de Arte Cultura do Sesc Uberlândia. Surgiu em 2013 com a proposta de ser uma atividade de formação musical, que valoriza e fomenta a música caipira – forte manifestação cultural em Uberlândia. Participam jovens de 12 a 25 anos e, apesar do pouco tempo de atividade, já é uma referência local no ensino de viola e vem se apresentando em eventos de grande relevância, como o Encontro de Violeiros do Sesc e o Minas ao Luar. As apresentações musicais integram o processo pedagógico dos jovens da Orquestra Sesc de Viola.

Luiz Salgado é um cantador do cerrado mineiro. Desenvolve um trabalho fincado na expressão musical arraigada no Brasil profundo, na música que emana do que há de mais autêntico e genuíno da tradição das festas populares, da folia de reis, do congado e da viola caipira.

Violeiro, compositor, cantador, Chico Lobo é natural de São João del-Rei. Artista carismático toca viola caipira desde os 14 anos. A crítica o considera um dos mais ativos e efetivos violeiros no processo de popularização da tradição musical do cenário brasileiro.

Sobre o Minas ao Luar

O Minas ao Luar é um projeto de valorização da música brasileira e das culturas populares tradicionais, por meio de apresentações artísticas gratuitas e de qualidade, para toda a família. Promove o diálogo e o intercâmbio com as manifestações culturais tradicionais locais e leituras contemporâneas.

Serviço

Local: estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim (av. Imbiara, S/N, Centro)

Atrações: Orquestra Sesc de Viola e os músicos Luiz Salgado e Chico Lobo

Data: 14/7, sexta-feira

Hora: 20h

Entrada gratuita