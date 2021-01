Minas recebe mais um lote de seringas agulhadas para vacinação contra a Covid-19

O Governo de Minas recebeu, nesta quarta-feira (6), mais um lote com aproximadamente 600 mil seringas agulhadas que serão utilizadas para a vacinação contra a Covid-19 no Estado.



O carregamento faz parte das 50 milhões de unidades adquiridas de forma antecipada pelo governo mineiro, seguindo o Plano Estadual para Vacinação contra a doença.

Deste total, 20 milhões já chegaram à Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), em Belo Horizonte, que já iniciou a distribuição aos municípios mineiros. O material será encaminhado às cidades por meio das superintendências e regionais de Saúde.

“Minas Gerais sai na frente e está pronta para quando a vacina chegar. Chegaram mais 600 mil seringas agulhadas no Estado. Agora, são mais de 20 milhões de unidades, que começaram a ser distribuídas para o interior hoje mesmo. Lembro que foram adquiridas no ano passado 50 milhões de seringas e agulhas pelo Governo do Estado”, destaca o governador Romeu Zema.