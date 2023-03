Missas temáticas e bingos com premiação em dinheiro em toda quermesse

Em março tem novena na Paróquia de São José? Claro que tem. É a festa do padroeiro, que ocorre entre os dias 10 a 19 de março na Paróquia do bairro Urciano Lemos em Araxá. Nesta sexta-feira, 10 de março, inicia a 22ª edição da festividade em louvor ao santo padroeiro das famílias, com terço, missa, quermesse, show e muito mais. A parte religiosa tem terço e Missa todos os dias, as missas de segunda a sexta ocorrem às 19h30, sábado e domingo às 19 horas, exceto no dia 19 que terá única celebração, às 18 horas. Cada dia um padre convidado, de paróquias de Araxá e região, celebra juntamente com o pároco da Paróquia de São José, padre Ernani da Silveira. A quermesse será nos finais de semana, de 10 a 12 e entre os dias 16 a 19 deste mês.

São José

José estava noivo de Maria e, ao saber que ela estava grávida, decidiu abandoná-la, pois o filho não era dele. Ele pensa em abandoná-la para que ela não fosse punida com a morte por apedrejamento. Mas ele teve um sonho com um anjo que lhe disse que Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo, e que o menino que iria nascer era Filho de Deus, então, ele aceitou Maria como esposa. Nos Evangelhos ele aparece na infância de Jesus, na Bíblia é apresentado como um justo. No decurso do tempo vários títulos foram dados a São José, ele tornou para os católicos o exemplo da obediência, modelo de fidelidade, simplicidade e humildade aos desígnios que a Providência destinou a cumprir. O Patrono da Igreja universal, protetor das famílias, e dos carpinteiros tem o dia celebrado em 19 de março. São José, valei-nos!

No dia dedicado à São José, domingo, 19 de março, a comemoração inicia com delicioso almoço servido no Salão Paroquial de 11h30 às 14h – cardápio: arroz branco, tutu, carne ao molho madeira, purê de batata e salada, e há duas formas de saborear – levando o marmitex ou almoçando conosco no Salão Paroquial (avenida José Alberto Fontes, 100, bairro Urciano Lemos). O valor do ingresso é R$ 15,00 cada.

Uma informação importante: no dia 19 de março haverá única Missa, às 18 horas, na Matriz de São José, situada na avenida Washington Barcelos, 1.000 – bairro Urciano Lemos, em seguida a procissão pelas ruas do bairro do setor norte de Araxá/MG.

Em cada Missa, durante toda a novena que acontece na Matriz de São José, será tratado um tema diferente, que remete a trajetória de São José, com um padre convidado celebrando juntamente com o padre Ernani, pároco da Paróquia de São José.

Quermesse

Nos comes e bebes um menu diversificado, até mesmo com itens sem carne para quem cultua essa penitência na quaresma. Durante todos os dias da quermesse: 10, 11, 12, 16, 17, 18 e 19 de março, bingo com premiação em dinheiro, o sorteio é eletrônico e será transmitido na página do facebook/@psjaraxa. Os bingos, no valor de R$ 10,00 estão sendo vendidos pelos festeiros e membros da Paróquia, os prêmios são diferentes, por dia, 10 e 16 o valor é R$ 500,00; dias 11, 12, 17 e 18 sorteio de R$ 1.000,00; no domingo (19) o prêmio será de R$ 5.000,00.

E terá também, na parte social da Festa em Louvor à São José, shows todos os dias e uma variedade de comidas e bebidas. Serão vendidos: pastel, cachorro quente, caldos, bebidas, churrasco, bolinho de arroz, almôndega com mandioca, batata recheada e batata chips. A quermesse será ao lado da Paróquia, no salão paroquial com entrada pela avenida José Alberto Fontes, 100, bairro Urciano Lemos.