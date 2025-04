Modelo de Educação em Tempo Integral em Araxá é referência estadual

“Educar é ocupar todos os espaços de forma transformadora.” Com esse propósito, Araxá participa, entre os dias 7 e 9 de abril, do XVI Seminário Mineiro de Educação Integral, em Uberaba. O evento reúne mais de 300 educadores, gestores e especialistas de todo o país para debater práticas inovadoras e humanizadas na construção de uma educação integral em diferentes territórios.

Representando o município, os servidores da Secretaria Municipal de Educação, Fabíola Melo, Germano Lemos e Silveria Anjos tiveram a oportunidade de apresentar os avanços, desafios e resultados da Educação em Tempo Integral desenvolvida em Araxá, que hoje é considerada referência regional.

Em 2025, o programa atende aproximadamente 1.900 estudantes, com idades entre 6 e 15 anos, em 14 unidades escolares da rede pública. A proposta pedagógica amplia o tempo e os espaços de aprendizagem, garantindo uma jornada escolar completa e diversificada, com conteúdo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no período regular e oficinas práticas no contraturno, como Matemática, Alfabetização e Letramento, Ciências e Tecnologias, Musicalização, Educação para a Cidadania e Cultura em Artes.

Mais que aprendizado acadêmico, o modelo adotado por Araxá promove o desenvolvimento integral dos alunos, abrangendo aspectos cognitivos, emocionais, físicos, afetivos e sociais. Além disso, os estudantes recebem cinco refeições diárias, promovendo uma rotina saudável e equilibrada.

Segundo a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, a participação no seminário demonstra o reconhecimento da qualidade do trabalho realizado no município.

“Ser convidado a compartilhar nossas experiências em um evento dessa relevância é um indicativo de que estamos no caminho certo. Araxá tem investido não apenas em estrutura física e materiais pedagógicos. Só no final de 2024, por exemplo, destinamos R$ 128 mil para aquisição de materiais esportivos, distribuídos entre todas as escolas com ensino integral”, diz.