Momento Cívico na sede do Poder Executivo Presidente JK marca o penúltimo dia da Semana da Pátria

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Educação, realizaram o quinto e penúltimo momento cívico da Semana da Pátria nesta sexta-feira, 6 de setembro, na sede do Poder Executivo Presidente JK. Pais, alunos, secretários, assessores, vereadores e prefeito Aracely de Paula participaram do evento. Promovida desde segunda-feira, 2 de setembro, a iniciativa trouxe apresentações artísticas e culturais de alunos da rede de ensino municipal, estadual e particular.

A cerimônia foi iniciada com os hinos nacional e de Araxá cantados pelos alunos da Escola Municipal Alice Moura e executados pelos professores Adriano Rivas e Graziela Cruvinel Milione da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo. Na execução do hino nacional, o prefeito Aracely, o delegado de Trânsito, Renato de Alcino Vieira, e o vereador Luiz Carlos Bittencourt hastearam as bandeiras do Brasil, de Minas Gerais e de Araxá, respectivamente. Os alunos do Colégio Dom Bosco participaram do evento como guarda-bandeiras. “Tenho certeza que o tema tratado mobilizou toda a comunidade e mostrou a importância de participar desses movimentos pela paz e em prol do bem comum. Precisamos convocar a presença da cultura da paz entre nós”, disse a secretária de Educação, Edna de Fátima Resende Campos.

Durante o momento cívico, houve a premiação dos alunos vencedores do Concurso de Desenho e Slogan, com objetivo de despertar a criatividade dos alunos da rede municipal de ensino, bem como fortalecer os laços entre família, escola e comunidade, favorecendo uma cultura de paz. Os três primeiros colocados de cada categoria receberam o livro “Pequeno Príncipe” e o certificado de participação das mãos da secretária de Governo, Lucimary Ávila, do prefeito Aracely e dos vereadores César Romero (Garrado), Pastor Claudenir Dias, Hudson Fiuza, Alexandre Carneiro de Paula, Fabiano Santos Cunha, Adolfo Maurício da Silva, Luiz Carlos Bittencourt e Zezinho da Aserpa.

Para finalizar atividade desta sexta-feira, os alunos da Escola Municipal Lucas Teixeira dos Santos Júnior recitaram a poesia “Brasil Real” e a música “Cuida de Mim” passando uma mensagem de amor, respeito, amizade, solidariedade, companheirismo, união e família, pilares trabalhados pela direção da escola. “Estamos trabalhando para o futuro de cada um seja um pouco daquilo que nós conseguirmos fazer e implantar através da união e do trabalho de todos. Queremos fazer uma conclamação para tornarmos cada vez mais brasileiros, mais mineiros e mais araxaenses”, concluiu o prefeito Aracely. A Semana da Pátria será encerrada neste sábado, 7 de setembro, com desfile cívico, às 8 horas, na Avenida Getúlio Vargas.

Concurso Desenho

1° lugar: Aluno Guilherme Santiago da Silva, professora Luciana Silva Nogueira e diretora Ana Lúcia da Trindade Pereira (Escola Municipal Professora Auxiliadora Paiva) / 2° lugar: Aluno Paulo Henrique dos Reis, professora Camila Paiva Silva Vieira e diretora Ana Paula Duarte Vale / 3° lugar: Aluno Kauã Júnio Cardoso da Silva, professora Rejaine de Fátima Veloso Pereira e diretora Lilian Cristina Soares Ferreira Andrade.

Concurso Slogan

1° lugar: Aluna Giovana Vitória de Oliveira Rosa, professora Rejaine de Fátima Veloso Pereira e diretora Lilian Cristina Soares Ferreira Andrade (E.M. Francisco Primo de Melo) / 2° lugar: Aluno Marcos Antônio da Silva Filho, professora Luciana Silva Nogueira e diretora Ana Lúcia da Trindade Pereira (E.M. Professora Auxiliadora Paiva) / 3° lugar: Aluna Marivânia Ferreira de Jesus, professora Vivian das Graças Sardinha e diretora Aureciara (E.M. Professora Leonilda Montandon – Caic).