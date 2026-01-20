Museu Dona Beja recebem exposição “Diferentemente, SOMOS TODOS IGUAIS”

O Museu Dona Beja recebe, a partir desta segunda-feira (19), a exposição “Diferentemente, SOMOS TODOS IGUAIS”, da artista Nil.Á. A mostra segue aberta à visitação até o dia 2 de fevereiro, com entrada gratuita, e é aberta a todos os públicos.

A exposição reúne 19 retratos que convidam o público a refletir sobre estigmas historicamente associados aos transtornos mentais, por meio de expressões marcadas por afetos e singularidades. Espelhos integrados ao espaço expositivo complementam a proposta e estimulam a autorreflexão do visitante.

Natural do Rio de Janeiro e residente em Araxá, Nil.Á é artista autodidata, pintora e ceramista, com produção voltada principalmente ao retrato como forma de expressão da experiência humana.

A exposição foi idealizada pela psiquiatra e organizadora Sheila Cardoso, com base em sua convivência por anos com pacientes da saúde mental.

“Ao longo dessa trajetória, aprendi que, para além dos diagnósticos, existem histórias, afetos e singularidades. A exposição é um convite para olhar com mais empatia e reconhecer no outro aquilo que também existe em nós”, afirma.

A visitação pode ser feita de quinta-feira, das 8h às 12h; sexta-feira, das 12h às 18h; sábado, das 9h às 15h; e aos domingos e feriados, das 8h às 12h.