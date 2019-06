Mutirão da Cidadania atendeu 500 pessoas em Araxá

A Prefeitura com as Secretarias de Governo, Ação e Promoção Social, de Saúde, de Segurança Urbana, participou do Mutirão da Cidadania oferecendo serviços como emissão de carteiras de identidade com isenção de taxas e emissão do Cartão do SUS; atualização do Cadastro Único; encaminhamento da emissão de Passe Livre para as pessoas com deficiência; emissão da credencial de estacionamento para idosos e com diversidade funcional; informações sobre direitos do consumidor através do Procon.

O Secretário Moisés Cunha, destaca que a avaliação foi muito positiva, quinhentas pessoas foram atendidas. “Atingiu de forma muito rápida o público esperado e nos incentiva a repetir a ação. Estamos conversando com a Polícia Civil para elaborar um calendário e fazer os atendimentos em regiões onde temos CRAS ou Núcleos de Convivência, devendo levar o serviço para mais perto da população”.

O Delegado Regional Vitor Hugo Heisler, ressalta que o resultado foi muito bom, levando para a população vários serviços no final de semana, facilitando a vida de muita gente. Também ofereceram o documento do veículo na hora, fato inédito em outras cidades de Minas Gerais. “Fizemos um trabalho em prol da comunidade. Esse é o principal objetivo dos órgãos públicos, servir a população e aqui está sendo feito com sucesso,”.

O Delegado de Trânsito, Renato de Alcino Vieira, reforçou que o Mutirão superou as expectativas. Havia a previsão de oferecer 80 Carteiras de Identidade, fizeram 130. Na transferência de veículos fizeram 127 atendimentos e reduziram o tempo de espera de 25 para 15 minutos. Anteciparam em 4 meses a entrega dos documentos para as pessoas que compraram veículos no leilão de veículos promovido em maio. “Estamos fazendo ajustes. Com o apoio da Delegacia Regional e da Prefeitura iremos potencializar os trabalhos do posto de identificação e atender as famílias das regiões periféricas da cidade que precisam da Carteira de Identidade para conseguir seus benefícios e direitos”.

A dona de casa Adriana Mendes e Souza, moradora do bairro Aeroporto II, fez o agendamento através do CRAS Abolição e levou a filha Manuela de 6 anos, para tirar a Carteira de Identidade. “A escola pediu o RG e aproveitei o mutirão. Foi uma a facilidade com economia, entregou na hora, foi muito bom”, comentou.

Quem também aproveitou o Mutirão foi a Eliane Aparecida da Silva, moradora do bairro Leblon. Ela tirou a 2ª via da Carteira de Identidade e fez o documento do filho Mateus de 6 anos. “A minha carteira estava muito danificada. Também fiz o documento do meu filho, todo lugar agora exige, é melhor para viajar, foi uma facilidade e economia para o bolso”.

A coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), Eliana Maria Pavan de Oliveira, aproveitou para divulgar o Serviço de Assistência Judiciária gratuito na área do direito de família. Os interessados podem procurar a escola de segunda a quinta-feira das 13h às 16h.