Mutirão de Limpeza contra a Dengue retira dois caminhões de materiais propícios à proliferação da dengue, no bairro Pedra Azul

A Vigilância em Saúde da Prefeitura de Araxá promoveu o 3º Mutirão de Limpeza Contra a Dengue, desta vez no bairro Pedra Azul, no último sábado (10). A ação resultou na retirada de mais de dois caminhões com materiais que podem acumular água, oferecendo condições ideais para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela.

Durante o mutirão, a equipe da vigilância visitou 685 imóveis e atendeu aproximadamente 1.400 pessoas. A coordenadora da Vigilância em Saúde, Leninha Severo, ressalta a importância da conscientização da população em relação às medidas de combate aos mosquitos.

“São cuidados simples no dia a dia que podem combater o mosquito da dengue. Pequenas ações, como evitar o acúmulo de água em recipientes, manter caixas d’água bem fechadas e eliminar possíveis criadouros, são essenciais para prevenir a proliferação do Aedes aegypti. Juntos, todos podem fazer a diferença”, destaca.