Novas conselheiras tutelares de Araxá são diplomadas

Eleitas em outubro passado, as novas conselheiras tutelares titulares e suplentes foram diplomadas na manhã de quarta-feira, 20 de novembro, no Centro de Apoio aos Conselhos Municipais, situado na Rua Lázaro Ribeiro da Silva, 10, bairro São Cristóvão. Essa é a penúltima etapa cumprida dentro do Processo de Escolha Unificado de membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 2020-2023. Estiveram presentes na diplomação, o secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Cunha, a promotora da Infância e Adolescência, Dra. Mara Lúcia Silva Dourado, que representou o Ministério Público, a presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Leany Tupinambá, juntamente com os demais conselheiros do CMDCA e equipe técnica da secretaria.

As diplomadas foram: Francielly Julian Eugênio Rosa, Joseane Rodrigues da Silva Luiz, Kátia Helena de Paiva, Doriane Alves Ribeiro e Priscila Franco Maluf Idaló Prata (titulares) e Viviane Jordelina Souza da Silva, Isabella Cristina Parreira, Corina Silva de Moura, Renê Aparecida Rosa, Eliane dos Santos Benfica, Poliana Borges Ferreira, Maria Eduarda Chaves e Crizelen Carole Gonçalves (suplentes). Todo o processo, com início na inscrição das candidatas até a posse dos novos membros do Conselho Tutelar marcada para janeiro de 2020, foi realizado pelo CMDCA, com apoio da Prefeitura, através da Secretaria de Ação e Promoção Social, do Ministério Público, do Cartório Eleitoral e do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá).

O Conselho Tutelar é o órgão que zela pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes recebendo denúncias, fazendo encaminhamentos, tomando providências diante de ameaças a esses direitos e trabalha regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).