Novo cronograma da Coleta de Materiais Recicláveis contempla todas as regiões de Araxá

“Nessa marcha sem parar, caminhar é resistir e se unir é reciclar”. A melodia, já conhecida pelos araxaenses, é um convite à comunidade para separar materiais recicláveis que serão recolhidos pela cooperativa e associações de reciclagem.

O novo cronograma foi definido pela Divisão de Meio Ambiente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos junto às entidades e agora contempla todas as regiões de Araxá, com coleta seletiva de segunda a sexta das 7h às 17h nos bairros e a partir das 18h na Região Central, que também é atendida aos sábados, das 12h30 às 15h.

A definição do cronograma foi possível após estruturação das associações e cooperativa de recicláveis na cidade com o apoio da Prefeitura de Araxá. Desde que a atual gestão assumiu a Administração Municipal, já foi firmado convênio no valor de R$ 166.500 em 2021 e 2022 com cada uma das quatros prestadoras do serviço de reciclagem – Foco Ambiental, Cooperare, Reciclara e Dona Beja.

O recurso possibilitou a reestruturação das quatro entidades com o aluguel de galpões e compra de caminhões e equipamentos e também contribui para oferecer condições dignas aos trabalhadores e suas famílias, além da manutenção do serviço.

Com a intensificação da divulgação do cronograma da coleta seletiva, o desvio de resíduo reciclável do aterro sanitário pode ser superior a 30% de tudo o que é gerado pelo município. Atualmente, são desviados mensalmente cerca de 90 toneladas de resíduo reciclável que é recolhido pelas associações e cooperativas e acabam se tornando renda para muitas famílias que vivem da coleta. Número que deve ser maior agora, com a divulgação de um cronograma fixo de coleta.

A coordenadora da Coleta Seletiva no IPDSA, Mirian Mota, destaca que o serviço é a maneira ecológica mais adequada para o descarte de resíduos. “Contribui para a preservação do solo e das águas e é o primeiro passo para um mundo mais sustentável. A intenção é separar todos os resíduos para que depois possam ser reaproveitados ou utilizados como matéria-prima através da reciclagem”, destaca.

Ela também informa que grandes geradoras de resíduo reciclável, como empresas ou comércio, podem entrar em contato com o Setor de Coleta Seletiva do IPDSA para agendar o recolhimento do material. “Já estamos fazendo um trabalho de conscientização junto a algumas empresas da cidade, informando sobre este novo cronograma e divulgando o contato para agendar o recolhimento quando for um volume maior de material”, explica.

O agendamento, bem como o esclarecimento de dúvidas sobre a Coleta Seletiva podem ser feitos através do telefone e WhatsApp (34) 3661-3675 ou e-mail: [email protected]

CRONOGRAMA REGIÃO CENTRAL (segunda a sexta, a partir das 18h, e aos sábados, das 12h30 às 15h)

– Av. Amazonas, Av. Vereador João Sena, Av. Getúlio Vargas, Av. Prefeito Aracely de Paula, Av. Wilson Borges, Av. Dâmaso Drummond, Av. Senador Montandon, Av. Imbiara, Av. João Paulo II, R. Calimério Guimarães, R. Capitão Izidro, R. Dom José Gaspar, R. Presidente Olegário Maciel, R. Belo Horizonte, R. Franklin de Castro e R. Rio Branco.

CRONOGRAMA BAIRROS

SEGUNDA

– SETOR LESTE: Odilon José Carneiro, Santo Antônio, Recanto das Mangueiras, José Ferreira Guimarães, Vila Andrea, Veredas da Cidade, Portal Veredas e Veredas do Belvedere.

– SETOR OESTE / SUL: Distrito Industrial 1 e 2, Aeroporto, Max Neumann 1 e 2, Jardim América 1 e 2, Abolição, Santa Mônica, Leblon, São Geraldo, Novo São Geraldo, João Ribeiro e São Francisco.

– SETOR NORTE: Ana Pinto de Almeida, Salomão Drummond, Francisco Duarte, Tiradentes e Bom Jesus.

TERÇA

– SETOR LESTE: Padre Alaor, Vila Estância, Lamartine, Primavera, Adhemar Rodrigues Valle, Novo Santo Antônio, Parque das Flores, Residencial Flora Urciano e Jardim Cecília.

– SETOR OESTE / SUL: Alvorada, São Domingos e Serra Morena.

– SETOR NORTE: Morada do Sol, Vale dos Araxás, Santa Rita, Orozino Teixeira, Ana Antônia, João Bosco Teixeira e Cincinato de Ávila.

QUARTA

– SETOR LESTE: Recanto do Bosque, Bouganville 1 e 2, Recanto dos Pássaros, Bela Vista, Residencial Solaris 1 e 2, Roberto Pedrina 1 e 2 e Residencial Vitória.

– SETOR OESTE / SUL: Boa Vista 1 e 2, Camuá, Fenícia, Rancho das Orquídeas, Vila Universitária, Quintas do Lago, Riviera do Lago, Santa Luzia, São Cristóvão e Barreirinho.

– SETOR NORTE: Urciano Lemos e Domingos Zema.

QUINTA

– SETOR LESTE: Monte Verde, Residencial das Acácias, Jardim Filomena, Residencial Bocaina, Jardim Europa 1 a 5.

– SETOR OESTE / SUL: Guilhermina Vieira Chaer, Fertiza, Jardim Imperial, Vila Silvéria, Leda Barcelos, Dona Beja, Cândida Lemos, Nova Araxá, Monte Belo e Residencial das Palmeiras.

– SETOR NORTE: Pedra Azul, Pedra Bonita, Associação Habitacional de Araxá, Villa Verde, Santa Maria, Novo Horizonte, PEP 11 e 12.

SEXTA

– SETOR LESTE: Monte Jardim, Antônio Pereira Valle, Jardim das Primaveras 1 e 2, Mangabeiras 1 a 5, Portal do Camburi, Jardim Dona Adélia e Villa das Artes.

– SETOR OESTE / SUL: São Pedro, Vila Rica, Vila Guimarães, Pedro Pezzuti, Vila São Vicente, Santa Terezinha e Sagrada Família.

– SETOR NORTE: Pão de Açúcar 1 a 5, Villa Mayor, Jardim das Oliveiras 1 e 2 e Jardim Natália.