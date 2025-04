Parceria público-privada propõe recuperação de áreas verdes em Araxá

Uma iniciativa está promovendo a revitalização de áreas verdes em Araxá por meio de parcerias público-privadas. O projeto, coordenado pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA), da Prefeitura de Araxá, visa unir empresas locais e o poder público na recuperação e manutenção de espaços degradados, trazendo benefícios ambientais e sociais para a cidade.



A proposta permite que as empresas interessadas assumam a responsabilidade por áreas verdes específicas por um período de três anos. Durante esse tempo, realizam ações de plantio de árvores, manutenção de calçadas, cercamento, limpeza e conservação do espaço. Em contrapartida, cumprem suas obrigações ambientais de maneira mais prática, evitando deslocamentos para realizar compensações ambientais em outros municípios.



O superintendente do IPDSA, Vinícius Martins, destaca que a parceria já trouxe resultados positivos na recuperação de áreas como o bairro Guilhermina Chaer e o Jardim Primavera. “Conseguimos transformar espaços que estavam degradados em áreas verdes bem cuidadas, promovendo não só o cuidado ambiental, mas também a conscientização da comunidade sobre o descarte correto de resíduos”, afirma.



Para participar da iniciativa, as empresas interessadas devem procurar o IPDSA, apresentar suas demandas e, posteriormente, a Prefeitura indicará a área mais adequada para recuperação. A partir daí, um termo de cooperação é elaborado, estabelecendo as responsabilidades e o período de manutenção.