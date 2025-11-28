Parque do Cristo recebe manhã de atividades gratuitas neste domingo

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, realiza neste domingo (30) mais uma edição do projeto “Domingo no Parque – Uma manhã de esporte e lazer para toda a família”, no Parque do Cristo, a partir das 8h. O evento é gratuito e aberto ao público de todas as idades.

A iniciativa reúne atividades físicas, integração social e incentivo à qualidade de vida em um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. A programação contará com aulas dinâmicas e descontraídas, ministradas por professores da Secretaria de Esportes, que prometem movimentar e animar os participantes ao longo da manhã.

Programação:

– 8h às 10h – Alongamento e exercícios funcionais e aula de Zumba

Aberto a todos

Não é necessária inscrição prévia. Para participar, basta comparecer ao Parque do Cristo com roupas confortáveis, garrafinha de água e disposição. O objetivo do projeto é incentivar a prática esportiva, estimular o lazer e promover a ocupação dos espaços públicos, fortalecendo a saúde e a integração da comunidade araxaense.