Passageiros devem verificar selo em veículos de aplicativo em Araxá

Antes de iniciar uma corrida por aplicativo, um detalhe pode fazer toda a diferença na sua segurança. A Prefeitura de Araxá orienta os usuários a conferirem o selo de vistoria nos veículos, que indica se o serviço está regularizado e autorizado no município.

O selo, na cor amarela e com o ano vigente, é obrigatório para veículos de aplicativo e deve estar afixado no para-brisa dianteiro, do lado do motorista. A identificação indica que o condutor está credenciado e autorizado a atuar no transporte de passageiros em Araxá.

De acordo com a secretária de Segurança Pública, Naiara Pacheco, a verificação é essencial para garantir mais segurança. “A ausência do selo pode indicar irregularidade. Nesses casos, a orientação é que o usuário não utilize o serviço e denuncie a situação à Secretaria de Segurança Pública. Utilizar veículos não regularizados pode expor o passageiro a riscos, além de sujeitar o motorista a penalidades em caso de fiscalização”, explica.

A Secretaria informa que as ações de fiscalização são realizadas pelos agentes de trânsito, com o objetivo de coibir a atuação de veículos irregulares. Além disso, novos motoristas que ingressam nas plataformas credenciadas passam por vistoria obrigatória, realizada semanalmente.