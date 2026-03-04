Pessoas com deficiência visual recebem kits adaptados gratuitos em Araxá

O Programa de Inclusão e Acessibilidade dos Deficientes Visuais começou 2026 com uma ação voltada ao fortalecimento da autonomia e do aprendizado de seus participantes. Nesta quarta-feira (4), vinte usuários receberam kits com materiais pedagógicos adaptados, em uma iniciativa que amplia as condições de inclusão e desenvolvimento educacional.

A entrega marcou uma edição especial do programa, que atualmente atende pessoas cegas e com baixa visão, com idades entre 30 e 80 anos. O grupo é formado por moradores de Araxá e Ibiá que participam semanalmente das atividades realizadas na Seção Braille da Biblioteca Municipal, localizada no anexo do Centro Cultural UNIARAXÁ.

Os materiais foram doados pelo Centro de Apoio Pedagógico de Uberaba (CAP), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Referência na inclusão escolar de alunos com deficiência visual, a instituição contribuiu com recursos adaptados que auxiliam no processo de leitura, escrita e aprendizagem em braille.

Foram entregues kits específicos de acordo com cada tipo de deficiência visual. O Kit Cegueira inclui bengala para locomoção, reglete, punção, papel especial e soroban (instrumento utilizado para cálculos matemáticos). Já o Kit Baixa Visão é composto por caderno com pauta ampliada, plano inclinado para correção de postura, lápis 6B, borrachas, lápis de colorir, caneta hidrográfica e pincel atômico.

Criado há três anos, o Programa de Inclusão e Acessibilidade dos Deficientes Visuais de Araxá e Região promove encontros semanais, das 8h às 12h, com atividades que incluem roda de terapia comunitária, aulas de braille, informática inclusiva, uso acessível de celular e oficinas de artes e artesanato.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, do UNIARAXÁ, do Recanto do Idoso São Vicente de Paula, além de empresários, voluntários e colaboradores.

Interessados em participar do programa podem entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (34) 2022-0305.