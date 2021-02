PM divulga resultados da “Operação 16 anos – 37º BPM”

O 37º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais tem sua sede localizada em Araxá e é responsável pelo policiamento de 12 cidades, composta por cinco Companhias, quais sejam: 183ª Cia PM – Araxá e Tapira; 184ª Cia PM – Sacramento e Conquista; 224ª Cia PM – Ibiá, Campos Altos, Pratinha e Santa Rosa da Serra; 225ª Cia PM Perdizes, Nova Ponte, Pedrinópolis e Santa Juliana e 270ª Cia Tático Móvel, também sediada em Araxá.

Buscando contribuir para a construção de um ambiente seguro em Minas Gerais, o 37º BPM desencadeou a “OPERAÇÃO 16 ANOS – 37º BPM”, em conjunto com várias Instituições de segurança no período de 10 a 16 de fevereiro de 2021 em todas as Frações do 37º BPM.

Ao longo do período da operação foram intensificadas ações preventivas e de repressão qualificada que, privilegiando a visibilidade e a ostensividade do emprego operacional, tiveram por objetivo promover a redução contínua da incidência criminal e fortalecer a sensação de segurança da população.

As operações, que foram direcionadas para os perímetros urbanos, áreas rurais e rodovias, contaram com a participação da tropa do 37º Batalhão e apoio do Comando de Aviação do Estado (Comave) com a aeronave PÉégasus, 5ª Companhia de Meio Ambiente, 5ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual e agentes de trânsito municipais de Araxá – ASTRAN.

Além dos resultados preventivos, a operação produziu os seguintes resultados operacionais: