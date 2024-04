Homem é preso por roubo e tentativa de homicídio na zona rural de Araxá

Na última sexta-feira (26), a Polícia Militar registrou uma ocorrência de roubo e homicídio tentado em uma chácara na zona rural de Araxá. Em contato com o solicitante de 45 anos, ele relatou que estava na chácara quando ocorreu um desentendimento com um funcionário por motivos fúteis. Durante o conflito, o funcionário sacou uma arma de fogo e disparou em sua direção enquanto estava de costas.

O disparo não o atingiu, passando próximo ao seu ombro. O autor, então, exigiu que ele o acompanhasse até sua residência, onde o obrigou a permanecer sentado enquanto pegava seu celular e a chave da caminhonete. Em determinado momento, a vítima conseguiu empurrá-lo e fugir para pedir ajuda na rodovia.

Enquanto isso, outra vítima de 62 anos entrou em contato no 190, relatando uma tentativa de roubo de seu veículo, próximo à chácara. Os militares, com as informações e características fornecidas, constataram que se tratava do mesmo autor.

Foi verificado que ele tentou incendiar a caminhonete da primeira vítima com um líquido inflamável, sem sucesso. Após intensa busca, o autor de 37 anos foi localizado na Avenida Ministro Olavo Drummond, portando um revólver calibre 22 e 35 munições intactas calibre 22. Ao ser abordado, ele confessou e relatou que descartou a chave e o celular da vítima no mato.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor de 37 anos. Ele foi encaminhado ao delegado de plantão.