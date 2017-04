PM e Corpo de Bombeiros de Araxá recebem novas viaturas em solenidade na quinta

Duas viaturas para a Polícia Militar (PM) e uma Unidade de Resgate para o Corpo de Bombeiros serão entregues em Araxá na próxima quinta-feira (20), a partir das 9h, na avenida Antônio Carlos (em frente ao Banco do Brasil).

As viaturas para a PM foram viabilizadas por intervenção do deputado estadual Bosco junto ao comandante-geral coronel Helbert Figueiró, em encontro que também contou com a participação de diversos prefeitos da região. Também está programado reforço de efetivo logo após a formatura de oficiais, prevista para este mês.

A Unidade de Resgate foi indicação por emenda parlamentar de R$ 133 mil do deputado Bosco, contemplando o 5° Pelotão de Bombeiros Militar de Araxá. O veículo é equipado com oxigênio, maca, kits de imobilização, entre outros materiais.