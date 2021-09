PM procura autores de furto no bairro Jardim Natália

Na noite de ontem (13), a Polícia Militar foi acionada a comparecer em uma residência localizada no bairro Jardim Natália, local em que ocorreu o furto de duas bicicletas.

De acordo com o proprietário as bicicletas têm as seguintes especificações:

– 01 BICICLETA DA MARCA ELLITE, DE COR PRETA COM VERMELHO, DE 32 MARCHAS;

– 01 BICICLETA DA MARCA ELLITE, DE 32 MARCHAS, COR PRETO COM BRANCO.

A PM constatou que o vizinho ao fundo teve a residência arrombada, sendo possível visualizar por meio das imagens do circuito de câmeras que se tratava dos mesmos autores.

Os militares seguem nos rastreamentos com intuito de localizar os autores bem como as bicicletas furtadas.