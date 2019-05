Nesta terça-feira (28), durante operação no bairro Francisco Duarte, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta que havia sido furtada em Araxá.

A moto estava estacionada de forma suspeita em via pública. Os militares realizaram Pesquisa no sistema informatizado e constataram que a motocicleta Honda/CG 150 Fan, de cor cinza (placa HEP-8481) se tratava de produto de furto. O crime foi registrado no dia 22 de maio deste ano. A motocicleta foi removida ao pátio credenciado.