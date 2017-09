PMA inicia obra de recuperação na estrada da Antinha

A Prefeitura de Araxá iniciou a recuperação do trecho da “estrada da Antinha” que foi danificado por uma erosão. Parte da pista, utilizado como acesso entre o município de Araxá e o distrito da Antinha, desabou devido problema estrutural. No ano passado, uma medida emergencial foi realizada na tentativa de evitar o avanço da erosão. Porém, o aumento do volume de chuvas nos últimos meses de 2016 agravou o problema. A obra terá um custo de R$ 83.174,00.

Serviços preliminares, terraplanagem, pavimentação e drenagem e representam os três momentos da obra prevista para ser realizada em um mês, conforme projeto apresentado pela empresa vencedora do processo licitatório. Regularização e compactação do subleito em até 20 centímetros de espessura, escavação manual de valas, execução de sarjeta moldada, assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado e plantio de grama em placas, por exemplo, são melhorias que constam no cronograma da obra.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, Alexandre Carneiro de Paula, a obra mostra a preocupação da administração municipal com as estradas vicinais. “A via é uma estrada que privilegia a produção do agronegócio e, por isso, temos essa preocupação em solucionar definitivamente o problema. Estamos tendo essa atenção especial com as estradas vicinais para auxiliar, principalmente, o trabalho do produtor no seu dia-a-dia”, destaca o secretário.

Erosão

O asfaltamento de 16 quilômetros da estrada que dá acesso à comunidade rural, teve início em 2013, mas foi interditado por decisão judicial que levou em consideração a falta de licenciamento ambiental. Até o embargo, cerca 800 metros haviam sido asfaltados. Parte da pista desabou devido problema estrutural e fortes chuvas, que causou grande erosão no trecho.