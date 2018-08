PMA repassa mais de R$ 6 milhões para entidades assistenciais

Um recurso avaliado para ser criteriosamente investido na melhoria da qualidade de vida dos idosos de Araxá. Nesta quarta-feira, 22, a Administração Municipal repassou R$ 6.331.173,51 para entidades que atendem idosos, crianças e adolescentes. Nos projetos voltados para a melhor idade serão investidos R$ 5.716,497,83. A solenidade contou com representantes das instituições, imprensa e vereadores.

Os projetos complementam diversas necessidades da população idosa de Araxá. Os recursos serão investidos em ações como manutenção de instituição asilar para atender pessoas que precisam de cuidados 24 horas; confecção de fralda geriátrica; aquisição e empréstimo de cama hospitalar, colchão especial, cadeiras de rodas, de banho e de passeio; atendimento ao idoso deficiente e que faz tratamento de câncer; atividades culturais, esportivas e sociais; campanha de respeito à vida no trânsito com pessoas idosas.

A presidente do Conselho do Idoso, Miriam Antoin Karam Lemos, informou que essas entidades trabalham com muito respeito e muito carinho, colocam o idoso em situação bem mais confortável do que teriam se não fossem estas ações. “Mais de 3 mil pessoas serão atendidas com esses recursos e além de oferecer atividades variadas, os projetos levam muita alegria para os idosos e isso é o mais importante”.

O empresário do setor de confecção, Evaristo Malta, presidente da Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara), ressaltou a importância do convênio para a instituição que só conta com a ajuda de doadores. “Esse projeto aqui vem aliviar muito a nossa situação financeira, veio em ótima hora, estamos realmente necessitando. Esse recurso vai permitir que a instituição mantenha os atendimentos aos idosos de Araxá que fazem tratamento de câncer”.

Representando a Câmara de Vereadores, o presidente Fabiano Santos Cunha disse que é um orgulho muito grande poder participar desse momento junto com a Administração Municipal. “Sabemos que são instituições louváveis, entidades abnegadas e pessoas preparadas que empregam boa parte do seu tempo para atender os idosos da nossa cidade”.

O secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha, agradeceu o empenho da Secretaria de Governo que em curto espaço de tempo conduziu os processos para que o repasse fosse feito. Destacou que agora a Administração Municipal através da Secretaria, faz acompanhamento criterioso do projeto e das metas sociais para garantir que o recurso chegue realmente ao público atendido. “Esses projetos reúnem ações que vão atender as necessidades dos idosos de Araxá contemplando todas as áreas. De acordo com o estudo social, teremos um grande impacto na melhoria da qualidade de vida da população idosa”.

O prefeito Aracely, ressaltou que é uma ação extremamente importante, o repasse é feito via município e o poder público se torna responsável pelo acompanhamento e aplicação dos recursos. “As pessoas que se juntam para fazer o bem conseguem mostrar que o bem é bastante superior àqueles que o combatem. Na condição de prefeito, de araxaense, de conhecer a realidade, fico extremamente feliz em poder repassar os recursos para estas entidades que trabalham com nossos idosos e eles merecem ser assistidos”.

Entidades e valores repassados

FAMA / CAC – R$ 179.995,68

Fundação Cultural de Araxá – R$ 434.680,00

Associação Lar Ebenezer – R$ 1.000.000,00

Recanto do Idoso São Vicente de Paulo – R$ R$ 1.200.000,00

Ampara – R$ 339.649,43

APAE – R$ 547.588,56

FADA – R$ 510.053,26

Centro de Formação Profissional Júlio Dário – R$ 573.836,18

Eurípedes Barsanulfo – R$ 616.030,00

Banco de Leites e Colchões Especiais do Rotary Club Araxá Norte – R$ 77.500,00

Banco de Cadeiras de Roda do Rotary Club Araxá – R$ 138.542,08

Obras Sociais Augusto de Lima – R$ 299.124,00

Mov´art – R$ 45.446,00

Mov´art – R$ 368.728,32