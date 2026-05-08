Prefeitura de Araxá busca recomposição do teto MAC e garante carreta do programa Agora Tem Especialistas junto ao Ministério da Saúde

O prefeito Robson Magela esteve em Brasília nesta quinta-feira (7) para tratar de demandas importantes voltadas à saúde pública de Araxá. Em reunião com o secretário-adjunto da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde (SAES), Carlos Amilcar Salgado, foram discutidas a atualização dos recursos da Média e Alta Complexidade (MAC) do município e a disponibilização da carreta do programa Agora Tem Especialistas, já garantida pelo Governo Federal para Araxá.

Na ocasião, o município apresentou a necessidade de ampliação dos recursos destinados à saúde especializada, destacando que Araxá enfrenta atualmente uma defasagem anual estimada em R$ 15 milhões. Durante o encontro, também foi ressaltado que o município é referência regional em atendimentos de média complexidade, recebendo pacientes dos sete municípios que compõem a microrregião. O secretário-adjunto afirmou que irá trabalhar na busca por alternativas que possam atender à demanda apresentada pelo município.

Além da recomposição do teto MAC, foi solicitada ao Ministério da Saúde a disponibilização da carreta do programa Agora Tem Especialistas para Araxá. A estrutura funciona como uma unidade móvel de atendimento especializado, oferecendo consultas e exames com o objetivo de ampliar e agilizar o acesso da população aos serviços de saúde. O Governo Federal confirmou o compromisso de encaminhar a estrutura ao município.