Prazo para desconto à vista do IPTU 2021 vai até a próxima quarta

O prazo para o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) com desconto de 8% à vista vai até a próxima quarta-feira (30). Cerca de 47 mil carnês já foram despachados via Correios e os contribuintes também têm a opção de baixar a guia de pagamento pelo site da Prefeitura de Araxá, através do link “IPTU” na página inicial. Para isso, deve informar o número da inscrição, logradouro ou o CNPJ/CPF. (http://201.62.57.11:9090/esiatAraxa/IPTU_Index.aspx?Origem=Menu)

O valor total também pode ser dividido em sete vezes, de forma que cada parcela não seja menor que uma Unidade Fiscal do Município de Araxá (UFPA), atualmente em R$ 56,15. De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, a previsão de arrecadação este ano é de cerca de R$ 25 milhões.

De acordo com o secretário Arnildo Antônio Morais, alerta que cerca de 40% dos contribuintes estão inadimplentes no IPTU do ano passado. Neste caso, no carnê deste ano, consta uma mensagem informando dessa ou qualquer outra dívida ativa com o Município.

O contribuinte inadimplente fica impossibilitado de emitir certidão negativa de débitos, alvará de funcionamento, realizar transação do imóvel (como venda ou posse de herança), entre outros.