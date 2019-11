Prefeito Aracely assina convênio com a PM para terminar a Transitolândia

As obras para a implantação da Transitolândia, no 37º Batalhão da Polícia Militar serão concluídas em parceria com a Prefeitura de Araxá. O prefeito Aracely de Paula, assinou nesta quinta-feira, 28, Termo de Fomento para o término do projeto, na sede do Poder Executivo Gabinete JK. Serão repassados para a Polícia Militar através do Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep), R$ 125.000,00 para a conclusão dos trabalhos. A solenidade de assinatura contou com a presença do Comandante do 37º Batalhão, tenente-coronel Fernando Reis; de secretários, vereadores, representantes das Polícias Militar e Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e do presidente do Consep, Eurípedes Lemos.

O prefeito Aracely ressaltou que a Administração Municipal tem sido grande parceira das entidades que trabalham para o bem de Araxá da mesma forma que são parceiras da Prefeitura. “Temos uma obrigação em comum que é a segurança da nossa população, o desenvolvimento da nossa cidade e são atos que ninguém faz isoladamente. A Prefeitura participa com aquilo que ela pode e acima de tudo com a responsabilidade social que ela tem. Estamos promovendo segurança, tranquilidade e prosperidade para a população, somos parceiros, formamos uma equipe”.

O tenente-coronel Fernando, reforçou que este é um momento muito importante, através da parceria com a Prefeitura, a Polícia Militar terminará as obras de um projeto que estava há alguns anos semiacabado. Destacou que a realidade do trânsito no país é de violência muito grande, com alto número de mortes e de acidentes de trânsito onde a polícia pode e deve fazer algo mais, além de fiscalizar. O objetivo do projeto Transitolândia é trabalhar educação voltada para o trânsito com crianças e adolescentes, abordando assuntos como cidadania no trânsito, uso do cinto de segurança, travessia de faixa de pedestre, riscos do trânsito no entorno das escolas. “Com esse apoio da Prefeitura pretendemos terminar as obras em 1 mês e já começar a receber estudantes de 8 a 12 anos, do Ensino Fundamental I e II. Um aspecto muito importante em relação a esses ensinamentos é que as crianças normalmente internalizam os conhecimentos e chamam a atenção dos pais, conseguem multiplicar essas informações dentro dos lares. É um projeto muito interessante”, finalizou.