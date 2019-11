Prefeito Aracely e Governador Romeu Zema prestigiaram o lançamento da FGW

A Faculdade de Gestão Woli (FGW) foi oficialmente lançada na última semana em Araxá. Em solenidade no Teatro Municipal, o CEO do Grupo Woli, Wagner Oliveira e Diretor Acadêmico da Faculdade, Valter Gomes, acompanhados de familiares e de toda a equipe de trabalho, receberam dezenas de convidados entre eles o prefeito Aracely de Paula e o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema.

Aracely cumprimentou os diretores e funcionários pela criação da faculdade agradecendo a união de esforços para a implantação da FGW. “Nesse momento de tantas dificuldades e incertezas em que atravessa não apenas o nosso país mas o mundo todo, a faculdade a distância tem algo que não é contraditório porque a distância acaba unindo as pessoas naquilo que há de mais sublime e sagrado que é o conhecimento. Une as pessoas através da vontade e da certeza de que o homem foi criado para realizar, multiplicar, somar e fazer. Estamos numa época de grandes transformações e desejo sucesso à FGW”.

Romeu Zema também parabenizou toda a equipe da Woli, comentou que conhece o Wagner há muitos anos, foram sócios, trabalharam juntos no Grupo Zema, ele empreendeu e transformou a Woli numa empresa de sucesso. “É muito gratificante vermos nascer uma instituição que pode se multiplicar várias vezes e vejo que a FGW tem potencial e capacidade para isso. A Woli é um sucesso, desde que eu acompanho só tem crescido, nunca deixou de expandir e oferecer cursos em modalidades diferentes”.

Os diretores da FGW destacaram que a Faculdade tem o propósito de ser a ponte entre o ensino acadêmico e as empresas. Ela foi lançada atuando em sete estados brasileiros, devendo oferecer mais de 200 vagas de trabalho em 2020. Serão cursos de graduação, pós-graduação e de extensão nas áreas de varejo e serviços. Informaram que a instituição de ensino superior profissionalizante, adotará tecnologia de ponta e recursos pedagógicos inovadores, com foco no mercado de trabalho, nas expectativas das empresas e no sucesso dos alunos.