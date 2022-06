Prefeito destaca ExpoQueijo e oportunidade de consolidar Araxá como polo produtor

“A feira é uma oportunidade de girar a economia local, promover o turismo gastronômico, enriquecer a programação cultural oferecida à população, além de ser oportunidade para consolidar Araxá como polo produtor do Queijo Minas Artesanal (QMA) na região”. Foi com essas palavras que o prefeito Robson Magela deu boas-vindas à 3ª edição da ExpoQueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards.

A abertura do evento aconteceu na noite desta quinta-feira (2), na Estância Hidromineral do Barreiro, e, além do prefeito Robson Magela, contou com a presença do secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Thales Fernandes, do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano César da Silva, do deputado estadual Bosco, do presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, e demais autoridades.

O evento aberto ao público vai até o próximo domingo (5) e conta com atrações musicais e culturais além de concurso internacional, palestras, treinamentos, degustação de queijos e exposição de produtos.

A maior feira de queijos certificados tem apoio da Prefeitura de Araxá e já faz parte do calendário de eventos do município. “O sucesso do ano passado, mesmo em plena pandemia, reflete nossa ótima expectativa para este ano”, reiterou o prefeito Robson Magela durante o seu discurso.

São 66 estandes na Feira de Negócios que oferecem degustação, venda e exposição de produtos não só voltados à cadeia produtiva, como também da culinária local. Já a Vila Gastronômica conta com mais de 30 estandes com venda de alimentos e bebidas. O evento está aberto a partir das 14h, com programação cultural a partir das 19h até o sábado, e no domingo, a partir das 10h.

A programação também inclui Concurso Internacional do Queijo, seminários, oficinas, workshops e degustação e pode ser conferida no site ( www.expoqueijobrasil.com.br ).

A expectativa é que passem pela ExpoQueijo Brasil 2022 cerca de 50 mil pessoas, entre produtores, mestres queijeiros, demais profissionais da cadeia do queijo e do agronegócio e demais visitantes.