Prefeito recebe reitor e professores do curso de Agronomia do Uniaraxá

O prefeito Aracely recebeu nesta semana, em seu gabinete, o reitor do Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá), José Oscar de Melo, acompanhado dos professores José Carlos da Silva e Rafael Tadeu de Assis, coordenador do curso de Agronomia, e do secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior, para tratativas referentes ao desenvolvimento de projeto em parceria para utilização da fazenda experimental da Prefeitura pelos alunos do curso de Agronomia e das áreas de Engenharia do Uniaraxá.

O projeto Fazenda Escola, que será coordenado pelo professor José Carlos, contempla atividades envolvendo a produção de hortaliças para abastecimento das unidades de ensino, gado e pesquisa científica.