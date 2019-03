Prefeitura abre inscrições para programa Casa do Pequeno Jardineiro

As famílias de Araxá já podem inscrever os adolescentes interessados em participar do programa “Casa do Pequeno Jardineiro’. A Prefeitura, através da Secretaria de Ação e Promoção Social, tem ampliado a oferta de vagas, nesse projeto que trabalha técnicas ambientais e representa uma primeira oportunidade de contato dos jovens com o mercado de trabalho. No início do mandato do Prefeito Aracely de Paula, 8 jovens participavam do programa, que funcionava precariamente no Parque do Cristo. As vagas foram ampliadas para 25, 50, 65 e agora 100 estudantes serão atendidos.

O Secretário de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha, destaca que o programa Casa do Pequeno Jardineiro, promove transformação na vida das famílias em situação de vulnerabilidade social em Araxá. Os jovens recebem bolsa social de meio salário mínimo, vale transporte, alimentação, Equipamento de Proteção Individual (EPI), uniformes, acompanhamento psicológico, social e escolar, fazem atividades esportivas e lúdicas. Há relatos de diversos adolescentes que foram buscar mais conhecimentos, fazer agronomia ou algum curso similar, foram contratados por empresas de jardinagem após o primeiro contato com esse ramo de atividades através do projeto. “É um programa extremamente transformador. Retira o adolescente da ociosidade, dá oportunidades, coloca renda na família, é bem diferenciado”, completa Moisés.

Nesta edição serão 100 vagas. Podem se inscrever adolescentes de ambos os sexos, com idades entre de 14 a 17 anos, que estejam matriculados e frequentes na rede escolar. Eles participam do programa no horário em que não estão na escola. As aulas começam em abril e os interessados devem se inscrever de 13 a 19 de março nos seguintes locais:

– Secretaria de Ação e Promoção Social – Av. Ananias Teixeira, 10

– Núcleo de Convivência Santo Antônio – Rua Luiz Dumont Fonseca, 215

– Núcleo de Convivência Pão de Açúcar IV – Rua Maria Helena de Paula, 120

– Núcleo de Convivência Leblon – Rua Edmundo Rodrigues da Silva, 445

– Núcleo de Convivência Pão de Açúcar – Rua Eurindo Barbosa de Lacerda, 245

– Núcleo de Convivência Bom Jesus – Jason Armando de Paula, 117

– Núcleo de Convivência Boa Vista – Rua Guimarães Natal, 15

– Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Francisco Duarte – Rua Antenor Silva Soares, 300

– Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Abolição – Rua Marcolino Coelho Borges, 390