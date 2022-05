Prefeitura abre processo seletivo para Agentes de Combate às Endemias

Prefeitura de Araxá abre processo seletivo para contratação de agentes de combate às endemias; inscrições acontecem entre 5 e 6 de maio. A Secretaria Municipal de Saúde lançou edital de processo seletivo para contratação e cadastro reserva para agentes de combate às endemias (ACEs). São 20 vagas ofertadas, sendo 18 para ampla concorrência e duas para pessoas com deficiência.

As inscrições acontecem entre os dias 5 e 6 de maio (quinta e sexta), das 8h às 17h, exclusivamente na sede da Secretaria Municipal de Saúde, no Centro Administrativo – avenida Rosália Isaura de Araújo, nº 275. No momento da inscrição, o candidato deverá apresentar um documento de identificação com foto. A ficha de inscrição está anexa ao edital.

Entre os requisitos, o candidato deve ter ensino médio completo e o processo seletivo será por meio de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. O salário-base para agentes de combate às endemias é de R$ 1.750,00 – jornada semanal de 40 horas.

O edital com as informações completas pode ser acessado pelo site oficial da Prefeitura de Araxá ( www.araxa.mg.gov.br) ; link Editais e Processos; Secretaria Municipal de Saúde; Processo Seletivo – Agentes de Combate às Endemias 2022.

Link direto do edital: ( https://www.araxa.mg.gov.br/publicacao-listar/3/70/processo-seletivo-agentes-de-combate-s-endemias-2022 )