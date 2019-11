Prefeitura adquire novos equipamentos para manutenção das estradas vicinais

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, terá um reforço na frota de veículos para manutenção das estradas vicinais. São duas retroescavadeiras adquiridas por meio de emenda de R$ 400.842,56 do deputado federal Mário Heringer, dois caminhões pipas, um caminhão comboio (destinado para transporte de combustíveis) e um rolo compactador, conhecido popularmente como pé de carneiro, através de financiamento do Banco do Brasil, no valor de R$ 1.017.490,00. São mais de R$ 1,4 milhão de investimentos em novas máquinas para serem utilizadas pela Administração Municipal.

De acordo com secretário Johnny Nolli Júnior, além do Desenvolvimento Rural, os equipamentos estarão a disposição da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. “Queremos agradecer o prefeito Aracely de Paula, com a sua visão e o seu trabalho, viabilizou essa conquista de extrema importância para todos nós, produtores rurais e que fará diferença para o desenvolvimento da cidade”, destacou.