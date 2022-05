Prefeitura assina novo contrato que amplia em seis vezes o serviço de limpeza urbana em Araxá

Além do prefeito Robson Magela, o ato reuniu os secretários de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), e de Governo, Rick Paranhos, o procurador-geral do Município, Jonathan Ferreira, o diretor da RCR Ambiental, Rodrigo Castro Ribeiro, e os vereadores Raphael Rios (presidente da Câmara), Alexandre dos Irmãos Paula, Bosco Júnior, Dirley da Escolinha, Dr. Zidane, Evaldo do Ferrocarril, Jairinho Borges, João Veras, Pastor Moacir, Valtinho da Farmácia e Wellington Martins.

De acordo com Kaká, no ano passado o contrato da limpeza urbana já havia sido dobrado em relação à gestão anterior. “Este ano tivemos tempo para fazer um planejamento e estudo, onde chegamos à conclusão sobre a necessidade de aumentar em seis vezes o trabalho para atender toda a demanda com qualidade”, explica.

O trabalho contempla a limpeza de vias, varrição, poda de grama, capina, manutenção de calçadas, canteiros, jardins e praças, limpezas de boca de lobo e raspagem de vias e sarjetas.

Um caminhão hidrojato também ficará junto com a equipe de limpeza de bueiros para desobstrução das manilhas. A previsão é que 1.500 bueiros recebam esse serviço mensalmente, prevenindo as inundações em período de chuvas.

Outra novidade é que cada frente de serviço de capina e roçagem terá um caminhão e os trabalhadores da varrição acompanhando para fazer a retirada dos resíduos.

O número de funcionários empenhados pela empresa terceirizada na limpeza passará de 30 para 180. Destes, 12 atuarão exclusivamente no Parque do Cristo, Centro Administrativo, Praça da Família, Praça da Juventude, Centro Esportivo Nadyr Barcelos (Buracanã) e Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h).

Para o prefeito Robson Magela, uma cidade que preza pela qualidade de vida da sua população e que deseja ser atrativa para turistas deve sempre estar limpa e organizada.

“No primeiro ano de gestão, nós já dobramos o número de funcionários para esse serviço de limpeza urbana, mas não foi suficiente diante da demanda, principalmente, nos bairros que foram esquecidos nos últimos anos. Agora, com o novo contrato e uma equipe seis vezes maior, temos condições de cobrar mais agilidade e qualidade na prestação do serviço em prol da população”, ressalta o prefeito.