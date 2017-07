Prefeitura assume reabertura do Hospital Casa do Caminho

Clínica, cirúrgica e UTI foram reabertas na manhã desta segunda-feira, 3. Prefeitura assumiu os custos financeiros e de gerenciamento da equipe médica, alimentação enteral e exames. Inicialmente, são 32 leitos com possibilidade de ampliação.

O Hospital Casa do Caminho reabriu os setores clínicos, cirúrgico e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A Instituição, que estava com as atividades suspensas desde 2015 devido aos problemas financeiros, terá à disposição uma equipe técnica que será composta por 40 profissionais de saúde. Ao todo, serão 48 leitos de clínica médica e cirúrgica e sete de UTI, que serão abertas gradativamente. Nesta primeira etapa 32 leitos serão disponibilizados imediatamente.

A reabertura do Hospital Casa do Caminho só foi possível graças à Prefeitura de Araxá, que assumiu os custos financeiros e gerenciamento da equipe médica, alimentação enteral, exames laboratoriais e de imagem. A solenidade aconteceu na sede da instituição e contou com participação do prefeito Aracely de Paula; o presidente e fundador da Casa do Caminho, José Tadeu Silva; o secretário municipal de Saúde, Dr. Alonso Garcia; a diretora técnica do hospital, Dra. Mariana Soares Campos França; agentes políticos municipais, profissionais da saúde pública e imprensa.

O prefeito Aracely de Paula destaca que a Casa do Caminho se integrará aos demais espaços de atendimen​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​to hospital, fortalecendo assim a rede municipal de saúde. “Esperamos que a Casa do Caminho se integre completamente às demais unidades de saúde da nossa cidade. Faz parte de um projeto de integração social através da saúde. Mais do que nunca, a saúde será um direito da população e uma obrigação do Estado. Em Araxá vamos cumprir na íntegra esse preceito constitucional, lamento que o Estado ou União não cumpram, mas temos que cumprir. Saúde não é apenas um direito legal, é um direito humano e pessoal. Acredito que essa união que fazemos, tendo como exemplo o mestre Tadeu e o profissionalismo dos nossos médicos,sejam realmente um diferencial para que as pessoas amem nossa cidade”, afirma.

Segundo o prefeito, a implantação de novas especialidades na Casa do Caminho já está em fase de estudo. “Os custeios serão repasses a nível estadual e federal, mas serão também custeios da prefeitura que tem gasto nos anos anteriores o percentual constitucional de 15% e até repassado esse valor. Estamos concluindo as especialidades que já eram ministradas pela saúde municipal, e estudaremos em relação a possibilidades que dentro da participação de outras unidades assistenciais de saúde quais as especialidades que acrescentaremos. Através da estrutura física que temos partimos para a estrutura de resposta profissional”, adianta o prefeito.

De acordo com o presidente e fundador da Casa do Caminho, José Tadeu Silva, o apoio da administração municipal é primordial para a retomada das atividades do hospital. “Acredito que esse convênio acrescentará muito para a população e para nós da instituição, médicos e população. A parceria com a Prefeitura vai nos ajudar muito, pois sem essa participação não conseguiríamos reabrir. A saúde terá uma fortalecida grande com a reabertura e chegada de mais médicos. Esse apoio da Prefeitura vai cobrir o salário dos médicos e pagar a parte de laboratório, e esperamos contar com a comunidade também”, destaca José Tadeu.