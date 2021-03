Prefeitura atende mais de 430 denúncias em primeira semana da força-tarefa

Desde o início da força-tarefa da Prefeitura de Araxá, com atendimento através de call center e fiscalização das equipes em diversos pontos da cidade, um total de 437 denúncias foram atendidas através do telefone (34) 9.9257-1122. O disque-denúncia funciona 24 horas, com atendimento via WhatsApp. O montante foi computado até 0h do domingo (21).

Com base nas estatísticas repassadas pelos analistas, a região Central acumula o maior número de denúncias. Do total de reclamações recebidas, grande parte é de aglomeração (277 denúncias) e atendimento irregular (117).

A ação mobiliza 120 servidores que se revezam em turnos e atuam de domingo a domingo. As equipes fiscalizam o descumprimento das medidas de restrições e isolamento social de prevenção e combate à Covid-19, com o objetivo de diminuir a velocidade de transmissão do coronavírus.



Dos 117 atendimentos irregulares registrados em estabelecimentos comerciais, um empreendimento precisou da instrução dos fiscais por várias vezes e foi notificado.

Fim de semana

No primeiro fim de semana da força-tarefa, o sábado, 20 de março, foi o dia com mais denúncias recebidas, 128 ao todo, e entre sexta-feira (19) e domingo (21) foram 228, sendo a maioria relacionada a aglomerações, como festas e atividades ao ar livre.