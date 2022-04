Prefeitura atende moradores do Parque das Flores com reforma do ginásio poliesportivo

Esporte, cultura, lazer e melhor qualidade de vida. Uma antiga demanda de moradores do Parque das Flores está ganhando vida no bairro. Após anos de abandono, o Ginásio Poliesportivo José Custódio de Rezende está sendo reformado. O local será revitalizado nos espaços internos e externos e a obra tem previsão para ser entregue no início do segundo semestre.

A obra inclui readequações de ambientes, reforma de sanitários e vestiários, pintura geral, troca de pisos e do portão, instalação de equipamentos de ginástica e brinquedos, além de reparos na parte elétrica e hidráulica. Outra mudança é o alambrado que será substituído por gradis.

O secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), ressalta que o projeto do Município é recuperar todos os espaços públicos esportivos. “Temos exemplos do ginásio do Parque das Flores, do Barretão, no bairro Boa Vista, e do Complexo Esportivo Nadyr Barcellos (Buracanã), no bairro Fertiza. O Buracanã, por exemplo, está desativado há mais de 10 anos. Nós queremos esses espaços voltados para a atividade esportiva e também para atender as necessidades da comunidade, atendendo todas as idades”, destaca o secretário.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a recuperação das praças esportivas é uma das prioridades da Secretaria Municipal de Esportes. “Estamos priorizando, neste primeiro momento, os espaços que estavam há mais tempo sem condições de uso. O ginásio do Parque das Flores, por exemplo, estava em estado de abandono, com mato alto e estrutura completamente danificada. Além de inviabilizar qualquer atividade no local, a situação do ginásio causava insegurança para os moradores do bairro. Ano passado fizemos uma reunião com a população do bairro e a reforma no ginásio era o principal anseio. Em breve, vamos entregar esse espaço público para os moradores”, ressalta o prefeito.