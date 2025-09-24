Prefeitura cobra melhorias no fornecimento de energia da CEMIG em reunião com o Governo de Minas

O prefeito de Araxá, Robson Magela, esteve em Belo Horizonte nesta terça-feira (23) para reivindicar diretamente ao governador Romeu Zema melhorias urgentes no fornecimento de energia elétrica da CEMIG. A demanda foi apresentada durante encontro que reuniu prefeitos mineiros e membros do Governo do Estado.

A reunião marcou a primeira agenda oficial da nova Diretoria da Associação Mineira de Municípios (AMM), presidida por Luís Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas. O encontro contou com a presença do governador Romeu Zema, do vice-governador Mateus Simões, do secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro, e da secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Batista Leite Corrêa da Costa.

Entre os principais temas tratados estiveram a revisão de despesas municipais que deveriam ser custeadas pelo Estado, a inauguração dos Hospitais Regionais, a ampliação dos investimentos em Saúde e na conservação das estradas estaduais, a destinação de recursos para saneamento básico em cidades de pequeno porte e o apoio à implementação da Reforma Tributária nos 853 municípios mineiros.

Durante sua fala, o prefeito Robson Magela destacou que os constantes picos de energia têm trazido sérios transtornos para os araxaenses. “Os moradores estão cansados de perder eletrodomésticos por causa dos picos de energia. Sem contar o produtor rural que tem perdido suas produções por conta disso. Muitos chegam a procurar a prefeitura pedindo ajuda para cobrir esses prejuízos. Como prefeito, estou na ponta, ouvindo diariamente essas reclamações. Por isso, governador, peço que o Estado olhe com atenção para essa situação. A CEMIG não pode continuar agindo de forma irresponsável, prejudicando não apenas Araxá, mas toda a região”, afirma.