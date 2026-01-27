Prefeitura de Araxá abre inscrições para nova edição do Projeto Mãos que Cuidam

Cuidar de quem cuidou da gente é um gesto de humanidade e responsabilidade social. Com esse olhar, a Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, abre nesta quarta-feira (28) as inscrições para o Processo Seletivo de Cuidadores Aprendizes do Projeto Mãos que Cuidam – II Edição, iniciativa voltada ao cuidado domiciliar e à proteção da pessoa idosa no município.

As inscrições seguem até 24 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no link: https://forms.gle/rRMGHZrmQMMJKwhA6

O projeto tem como objetivo prevenir a institucionalização de pessoas idosas dependentes e semidependentes, oferecendo cuidado humanizado no próprio lar. Para isso, o município capacita e acompanha Cuidadores Aprendizes, que atuam de segunda a sexta-feira, em período integral, nas residências das pessoas atendidas. Durante a participação, os cuidadores recebem uma bolsa social de caráter formativo, vinculada às atividades desenvolvidas e ao acompanhamento técnico.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Lillian Pereira, o Projeto Mãos que Cuidam representa mais do que um serviço público. “Este projeto é a materialização do cuidado, do respeito e da dignidade para a pessoa idosa de Araxá. Ao levar acompanhamento qualificado para dentro dos lares, o projeto preserva vínculos familiares, promove autonomia e previne institucionalizações precoces, permitindo que o envelhecimento aconteça no lugar mais importante para o idoso: o seu próprio lar”.

As informações sobre as etapas do processo seletivo serão encaminhadas aos candidatos pelo WhatsApp informado no ato da inscrição.