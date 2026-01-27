Prefeitura de Araxá abre inscrições para Processo Seletivo de cadastro reserva para Profissionais de Apoio na Educação

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo destinado à formação de cadastro reserva para contratação temporária de Profissionais de Apoio, para atuação nas unidades da Rede Municipal de Ensino. O prazo de inscrição segue até esta quarta-feira, dia 28 de janeiro, exclusivamente de forma online, pelo site oficial do Município.

O processo seletivo tem como objetivo suprir vagas que surgirem durante o período de validade do edital, conforme previsto no Termo de Compromisso de Ajustamento de Condutas firmado entre o Ministério Público de Minas Gerais e a Prefeitura de Araxá, atendendo ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e à legislação municipal.

Os profissionais selecionados atuarão no suporte à Educação Infantil, Pré-Escola e 1º segmento do Ensino Fundamental, com carga horária de 30 horas semanais e remuneração de R$ 1.883,00. Para concorrer, é necessário possuir ensino médio completo e, no mínimo, 90 horas de curso na área da Educação Inclusiva.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o processo seletivo é fundamental para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços educacionais.

“Esse cadastro reserva é uma ferramenta importante para que possamos atender prontamente às demandas que surgem ao longo do ano letivo, assegurando o funcionamento adequado das escolas e, principalmente, o suporte necessário aos nossos alunos. Reforçamos a importância de que os interessados façam sua inscrição dentro do prazo”, destaca.

A classificação final será divulgada no dia 30 de janeiro, a partir das 15h, no site da Prefeitura de Araxá. Já as convocações terão início a partir de 2 de fevereiro, seguindo a ordem de classificação e o número de vagas disponíveis.

Os candidatos convocados deverão se apresentar na data e horário estabelecidos em edital, munidos de fotocópias dos documentos exigidos, acompanhadas dos originais.

O edital completo e demais informações estão disponíveis no site: https://tinyurl.com/nkszncu2.