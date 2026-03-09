Prefeitura de Araxá abre processo seletivo para cadastro de reserva de estagiários de Direito

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Governo, publicou edital para a realização de Processo Seletivo Simplificado destinado à formação de cadastro de reserva de estagiários de graduação em Direito. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o apoio às atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais e, ao mesmo tempo, proporcionar experiência prática aos estudantes universitários do município.

O Edital nº 01/2026 foi publicado no Diário Oficial do Município (e-DOMA) e estabelece as regras para participação no processo seletivo, que será realizado conforme as normas da Lei Federal nº 11.788/2008 (Lei do Estágio) e da legislação municipal que regulamenta a concessão de bolsas educacionais no âmbito da Prefeitura de Araxá.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas entre os dias 6 e 10 de março de 2026. Os interessados podem se inscrever presencialmente na Secretaria Municipal de Governo, localizada no Centro Administrativo, ou encaminhar a documentação exigida por e-mail dentro do prazo previsto no edital.

Para participar da seleção, o candidato deve estar regularmente matriculado no curso de Direito, cursando entre o 1º e o 7º período, ter idade mínima de 18 anos, residir em Araxá e possuir disponibilidade para cumprir jornada de estágio de até 30 horas semanais.

Os estudantes convocados receberão bolsa complementar educacional correspondente a 80% do valor da mensalidade, proporcional à carga horária, além de auxílio-transporte, conforme previsto na legislação municipal vigente.

O edital completo está disponível para consulta no Diário Oficial do Município e também pode ser acessado pelo link: tinyurl.com/3rv276tc