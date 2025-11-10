Prefeitura de Araxá abre processo seletivo simplificado para contratação de professores

A Secretaria Municipal de Educação abriu, nesta segunda-feira (10), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado 2025, destinado à contratação de 15 professores nos anos finais e iniciais da educação básica e no atendimento educacional especializado. O processo tem como objetivo formar cadastro reserva e viabilizar contratações temporárias de profissionais que atuarão nas unidades da rede municipal.

As contratações atenderão às substituições temporárias e às novas demandas que surgirem durante o período de validade do processo, conforme o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público de Minas Gerais e a Prefeitura de Araxá.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet pelo link (https://tinyurl.com/bdd7pr83) O prazo termina às 23h59 do dia 21 de novembro de 2025.

A divulgação da classificação preliminar está prevista para o dia 5 de dezembro. O período de recursos será entre os dias 8 e 9 de dezembro, com a publicação da classificação final marcada para o dia 18 de dezembro. A convocação dos aprovados terá início a partir de 19 de janeiro de 2026.



Vagas abertas

– 1 vaga – Educação Básica (PEB) – anos iniciais e finais – Educação Física

– 2 vagas – Professor da Educação Básica (PEB) – anos finais – Ensino Religioso

– 3 vagas – Professor da Educação Básica (PEB) – anos finais – Arte

– 4 vagas – Professor Adjunto da Educação Infantil (PAEI)

– 5 vagas – Professor Adjunto da Educação Infantil (PAEI) no atendimento educacional especializado