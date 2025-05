Prefeitura de Araxá amplia atendimento de vacinação noturna na Unileste

A população de Araxá passa a contar com mais um dia de vacinação noturna a partir do dia 7 de maio. A novidade é que agora a Unileste também oferecerá vacinação às quartas-feiras de forma contínua, das 18h às 22h, além das quintas-feiras, no mesmo horário. Já na Uninorte, o horário estendido permanece nas segundas-feiras, das 18h às 22h.

De acordo com a coordenadora de imunização, Érica Fonseca, a ampliação dos horários tem o objetivo de oferecer mais comodidade à população. “Para que mais pessoas tenham a oportunidade de se vacinar, especialmente aquelas que não conseguem comparecer às unidades durante o dia, estendemos o atendimento noturno com mais um dia de funcionamento na Unileste, onde todas as vacinas do Plano Nacional de Imunização estão disponíveis”, destaca.

As demais unidades de saúde que possuem salas de vacina seguem com atendimento em horários convencionais, de segunda a sexta-feira.

Horários e unidades de vacinação

• Unicentro: segunda a quinta-feira, das 7h30 às 16h; sexta-feira, das 7h30 às 15h (para a vacina de influenza, somente crianças até 12 anos);

• Unileste: segunda a quinta-feira, das 11h às 16h; sexta-feira, das 11h às 15h;

• Uninorte: segunda a quinta-feira, das 7h30 às 16h; sexta-feira, das 7h30 às 12h;

• Unioeste: segunda a quinta-feira, das 7h30 às 16h; sexta-feira, das 7h30 às 12h

• Unisul, Unisa, ESF Max Neumann e ESF Pão de Açúcar: segunda a quinta-feira, das 7h30 às 12h30; sexta-feira, das 7h30 às 12h

• Horários especiais: Uninorte – segundas-feiras, das 18h às 22h; Unileste – quartas e quintas-feiras, das 18h às 22h.