Prefeitura de Araxá amplia atendimento na causa animal

Um gesto de amor pelos animais. Com o objetivo de proteger, amparar, resgatar e acolher cães abandonados, a Prefeitura de Araxá e o Abrigo Cão Feliz em Araxá vão firmar uma parceria para dar continuidade ao atendimento de animais de rua. O Abrigo oferece, há mais de 10 anos, alimentação e assistência veterinária para cerca de 150 cães, sendo alguns com necessidades especiais.

O prefeito Robson Magela foi conhecer de perto o trabalho realizado pela cuidadora e protetora de animais Mariana Abadia de Jesus. Proprietária do Abrigo Cão Feliz, ela desenvolve o trabalho voluntário na causa animal há mais de 10 anos e é uma das referências na cidade. “É muito lindo ver o trabalho desenvolvido pela Mariana e por todos os cuidadores que realmente amam a causa animal”.

De acordo com o prefeito, o Município vai apoiar entidades da causa animal que estejam regularizadas e que fazem um trabalho reconhecido na cidade. “A Prefeitura de Araxá está aqui para ajudar essa causa que é tão importante para a saúde pública do Município. É gratificante ver quantos animais a Mariana tirou das ruas e cuida com tanto amor. Vamos ajudar essa importante entidade na manutenção das suas atividades e na construção de um poço artesiano”, destaca Robson.

Mariana conta que muitas pessoas abandonam animais nas ruas em Araxá. “Infelizmente, nossa cidade vive esse problema há vários anos e a Prefeitura de Araxá nunca ajudou tanto como agora, principalmente com projetos voltados para a causa animal. Os cães resgatados pelo nosso abrigo saem de uma vida de sofrimento, maus-tratos e abandono e recebem alimentação, tratamento, vacina, castração e carinho. E é muito importante para gente que ama animais, ter esse reconhecimento. Os projetos de castração e de doação de ração que a Prefeitura de Araxá realiza são uma ajuda importante para todas as pessoas que trabalham voluntariamente na causa animal há vários anos”, afirma a protetora.