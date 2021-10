Prefeitura de Araxá anuncia pacote de mais de R$ 10 milhões em investimentos na Educação

Móveis novos e modernos, extensa gama de brinquedos pedagógicos, parques infantis e computadores e tablets para extensão do ensino através da tecnologia. Em 2022, as escolas de Araxá iniciarão o ano letivo completamente repaginadas. Os investimentos somam mais de R$ 10 milhões em recursos próprios e foram anunciados pelo prefeito Robson Magela e pela secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, no quadro “Café com o Prefeito” do podcast semanal “Prefeitura em Ação”.

Além da troca de móveis e aquisição de equipamentos, também serão adquiridos dois ônibus para atender alunos da educação integral e mais dois veículos serão locados para fazer o transporte dos kits merenda escolar.

“Ao fazer esse investimento, o maior de uma só vez na Educação, a gestão reafirma seu compromisso em oferecer uma educação de qualidade, inclusiva, integrada com a tecnologia, preocupada com os valores humanos e atenta à necessidade de cada criança”, reforçou Zulma.

Segundo o prefeito Robson Magela, esses são projetos demandados há anos pela comunidade escolar, mas que sempre ficavam em segundo plano. “Acreditamos que educação de qualidade, uma escola agradável e bem equipada é direito de todos os estudantes, independentemente da situação financeira. E esse investimento é uma forma de democratizar a educação de qualidade”, destacou o prefeito.

Outros investimentos

Este ano, a Prefeitura de Araxá já destinou R$ 3,9 milhões para obras de pequenos reparos a reformas completas contemplando seis unidades de ensino – Escolas Rurais Eunice Weaver (Itaipu) e José Bento (Boca da Mata), Professora Leonilda Montadon (Caic), Proinfância Armindo Barbosa e Cemeis Sarah Valle Abrahão e Balão Mágico.

Também recentemente foi anunciada a contratação de 10 psicólogos para atender os alunos, cada um deles em cinco unidades. Mas, de acordo com a secretária Zulma, a médio prazo cada escola contará com um psicólogo.

O Araxá Educa, plataforma de ensino que oferece atividades pedagógicas a distância, também foi lançado pela pasta este ano.