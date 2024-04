Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil reúne cerca de 150 professores da região

Os professores da rede municipal de educação de Araxá e região deram início ao primeiro encontro da capacitação do Projeto Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEEI). Este programa tem como finalidade qualificar o trabalho com a leitura e a escrita na Educação Infantil.

A iniciativa promovida pelo Governo Federal, viabilizada pelo MEC, contou com a participação de 150 educadores e aconteceu no último sábado (27), na escola Delfim Moreira. Araxá foi escolhida como pólo para sediar o evento, que recebeu professores de municípios vizinhos, como Tapira, Campos Altos, Ibiá e Pratinha.

Ao todo, os participantes terão uma carga horária de formação de 64 horas presenciais, distribuídas em um sábado por mês, com duração de 8 horas por dia, além de 62 horas online, síncronas e assíncronas.

O objetivo principal da LEEI é proporcionar uma formação continuada aos profissionais da educação infantil, abrangendo os professores das turmas do 1º e 2º períodos da Educação Infantil com foco no desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita. A ideia é fornecer suporte teórico e metodológico aos docentes, auxiliando-os na criação de práticas educativas que ampliem as experiências das crianças com a linguagem oral e escrita.