Alunos das escolas municipais participam do projeto Saúde nas Escolas

Promoção de saúde e bem-estar. Com este propósito, os alunos da rede municipal de ensino de Araxá participam do Programa Saúde nas Escolas (PSE), uma iniciativa do Ministério da Saúde. As equipes de Nutrição da secretaria de Educação, em parceria com as equipes das Estratégias de Saúde da Família (ESF’s), levam informações essenciais sobre educação alimentar e saúde familiar para os espaços escolares.

O projeto visa promover uma alimentação saudável e prevenir a obesidade entre os alunos. Uma das abordagens é o “Semáforo da Alimentação”, onde as cores verde, laranja e vermelha são utilizadas para ensinar os alunos sobre os alimentos que devem ser consumidos livremente, os que devem ser evitados e os que podem ser consumidos ocasionalmente.

Além disso, atividades como contação de histórias, exibição de vídeos e outras ações lúdicas são realizadas para abordar a importância da alimentação saudável. Outra iniciativa importante é a retirada gradativa do açúcar da merenda escolar, além da elaboração de um e-book com opções de lanches saudáveis, fornecido tanto para as escolas quanto aos responsáveis.

Os alunos também recebem orientações sobre prevenção à violência, acidentes, doenças negligenciadas e ao uso de álcool, tabaco e outras drogas.