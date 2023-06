Prefeitura de Araxá assina dois termos de fomento com a Associação de Equoterapia Prosseguir

A Prefeitura de Araxá assinou dois termos de fomento com a Associação de Equoterapia Prosseguir, nesta terça-feira (14). Um foi no valor de R$ 130.000,00, e o outro de R$ 80.000,00. Os termos serão repassados em parcelas únicas, por meio de recursos próprios, para reforma, manutenção e custeio da instituição.

No ato de assinatura o prefeito Robson Magela recebeu o presidente, da associação, Mário César Alves, e os autores das indicações dos convênios, o presidente da Câmara, Bosco Júnior, e o vereador Alexandre dos Irmãos Paula.

A Associação de Equoterapia Prosseguir de Araxá desenvolve programas terapêuticos, educacionais e esportivos utilizando cavalos, no intuito de promover desenvolvimento de pessoas com deficiência (física, psíquica, educacional e/ou intelectual e transtorno do neurodesenvolvimento), buscando equilíbrio físico e emocional, através deste tratamento.

O presidente Mário César Alves ressalta que a parceria com a Administração Municipal é fundamental para que a entidade possa continuar realizando um trabalho de qualidade. “Esse apoio da Prefeitura é de suma importância para nós, porque ajuda a manter viva a nossa instituição. Hoje atendemos 140 crianças e adolescentes, e nós devemos ampliar para 200 em breve”, revela.

O prefeito Robson Magela ressalta a importância da Associação de Equoterapia ao público atendido. “É um trabalho incrível. Infelizmente, a equoterapia ficou sem apoio por muito tempo, mas isso é assunto do passado. A nossa gestão faz questão de apoiar essa brilhante atividade, principalmente pelos inúmeros benefícios proporcionados a essas crianças e adolescentes atendidos”, conclui.