Prefeitura de Araxá atende solicitação de pacientes da Associação de Câncer

Uma simples medida, mas que vai tornar menos difícil as viagens diárias dos pacientes que fazem tratamento de câncer em Barretos (SP). A diretoria da Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) solicitou ao prefeito Robson Magela a mudança de rota do ônibus que faz o transporte dos araxenses atendidos no Hospital de Amor. A alteração do trajeto, que trará menos desgaste aos pacientes, já aconteceu nesta quarta-feira (3). O encontro também contou com a presença do presidente da Câmara Municipal Araxá, Raphael Rios.

O presidente da Ampara, José Humberto, aproveitou a oportunidade e apresentou outras demandas da instituição que atende cerca de 300 pessoas. “Hoje, o prefeito me contou da mudança de rota e todos estamos muito emocionados com essa notícia. É uma solicitação simples, que fazemos há anos, e que fomos atendidos tão rapidamente. Ter esse canal, esse diálogo aberto com o prefeito, deixa todos nós muito esperançosos em oferecer condições mais dignas aos pacientes. ”

De acordo com o prefeito, a Administração Municipal vai disponibilizar toda estrutura possível para tornar menos sofrido o tratamento de pacientes fora de Araxá.

“Nosso objetivo é oferecer o tratamento de câncer na nossa cidade. Esse é o projeto que vamos tentar viabilizar. Enquanto isso não for uma realidade, vamos oferecer todo o apoio às instituições que oferecem esse serviço de saúde em Araxá. Precisamos ter, no mínimo, um local com estrutura adequada para receber essas pessoas”, destaca Robson.