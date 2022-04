Prefeitura de Araxá autoriza ampliação da creche do bairro São Pedro

A Prefeitura de Araxá vai ampliar o Centro Municipal de Educação Infantil (Cemei) Dona Petrosa, localizado no bairro São Pedro. A planta do projeto já está aprovada pelo prefeito Robson Magela e agora parte para o processo licitatório.

A extensão do Cemei Dona Petrosa vai funcionar no antigo Posto de Saúde do bairro São Pedro, que vai ser readequado com quatro salas, sanitários, refeitório, cozinha, despensa, setor administrativo e jardins para o atendimento de crianças de 4 meses a 3 anos.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o espaço vai atender alunos do entorno do bairro São Pedro e área central, seguindo a lista de espera.

Além disso, Zulma acrescenta que um mapeamento de todas as regiões da cidade foi realizado para confirmação dos locais que apresentam maior demanda de vagas, com o Cemei Dona Petrosa entre eles, que vai ofertar mais 64 vagas.

“Temos uma grande demanda para atender e sabemos o quanto este atendimento na educação infantil é importante para as famílias. Gratificante fazer parte de uma gestão que valoriza e investe tanto na educação. Sabemos que quando cuidamos de nossas crianças e jovens, estamos investindo no futuro, a educação é o caminho para uma sociedade melhor”, completa a secretária.

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro São Pedro está funcionando na rua Alexandre Gondim, nº 157.