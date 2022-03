Prefeitura de Araxá concede desconto de 15% no pagamento à vista do IPTU 2022

A Prefeitura de Araxá concede desconto de 15% no pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022. Para garantir o desconto, o contribuinte deve pagar a parcela única até o dia 30 de junho. Há ainda a possibilidade de parcelamento do tributo, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a 1 Unidade Fiscal da Prefeitura de Araxá (UFPA), atualmente em R$ 62. O vencimento da primeira parcela é 31 de março.

Os 58.803 mil carnês começaram a ser enviados pelos Correios nesta semana e também podem ser baixados através do site da Prefeitura de Araxá, acessando o link Imobiliário no campo “O que você precisa?” ( https://www.araxa.mg.gov.br/servico/imobiliario ). Para isso, o contribuinte deve preencher o número da inscrição, logradouro ou o CNPJ/CPF.

De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, a previsão de arrecadação este ano é de cerca de R$ 28 milhões. O contribuinte inadimplente fica impossibilitado de emitir a Certidão Negativa de Débitos e o Alvará de Funcionamento, realizar transação de imóvel (como venda ou posse de herança), entre outros.

É possível a isenção do IPTU nas condições de que o imóvel tenha área construída inferior a 200 m², a renda familiar do proprietário do imóvel seja igual ou inferior a dois salários mínimos, o proprietário seja aposentado, que este seja o único imóvel e que a família resida no próprio imóvel.

Para mais informações, o contribuinte pode entrar em contato no Setor de Tributos pelos telefones (34) 3691-7032 e 3691-7033.