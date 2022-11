Prefeitura de Araxá confirma apoio para Blocos de Rua no Carnaval de 2023

A Prefeitura de Araxá recebeu representantes de blocos de rua nesta quinta-feira (10) para tratar sobre a programação do Carnaval de 2023. Na oportunidade, o prefeito Robson Magela confirmou o apoio da Administração Municipal para a festividade.

A reunião foi solicitada pelo vereador Evaldo do Ferrocarril e também contou com a participação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, Juliano Cesar da Silva.

Na oportunidade, o prefeito Robson Magela reforçou a importância do apoio a projetos e ações culturais. “Fico imensamente feliz ao ver que os araxaenses se empenham para que essas atividades não deixem de acontecer. Os representantes de cada bloco puderam esclarecer sobre a importância do Carnaval para a cidade e eles devem apresentar à Administração Municipal um plano de trabalho para que possa ser avaliada a questão orçamentária e, consequentemente, o apoio da gestão”, disse o prefeito.

O vereador Evaldo do Ferrocarril reiterou sobre a tradição do Carnaval de Rua em Araxá e sua importância à população. “É importante demais a Prefeitura Municipal apoiar a realização do Carnaval de rua através dos blocos. Com certeza é um ganho enorme para os araxaenses”, relatou.

De acordo com Sidney Manoel, representante do bloco Cultura Popular, o encontro foi bastante proveitoso. “Viemos solicitar um apoio para a realização do Carnaval em Araxá e saímos da reunião com a certeza de que vamos proporcionar alegria novamente à população. Sabemos que não é fácil, mas podemos contar com a gestão e o Carnaval 2023 vai acontecer. O nosso sentimento é positivo e de gratidão ao Executivo e Legislativo que nos recepcionaram tão bem”, concluiu.