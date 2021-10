Prefeitura de Araxá contempla mais 32 famílias com escrituras definitivas

O Setor de Habitação da Secretaria Municipal de Ação Social realizou a entrega de escrituras definitivas para 32 famílias araxaenses. O ato foi realizado na sexta-feira (22), no Teatro Municipal, e significou a realização de um sonho antigo, já que algumas famílias aguardavam há mais de 30 anos pelo documento.

“Meu terreno foi doado em 1989 e naquele mesmo ano, com a ajuda de um mutirão entre beneficiários, eu construí um barraco. Hoje é a casa que moro com minha esposa e meus filhos. E receber esse documento é uma garantia e segurança para toda minha família”, comemorou Edson Francisco da Silva, morador do bairro São Francisco.

Esta foi a segunda entrega de Títulos de Posse realizada pela gestão do prefeito Robson Magela. Em maio, outras 17 famílias receberam o documento. Assim como no caso de Edson, todas estas famílias já haviam recebido os terrenos doados pelo município há anos, porém, não tinham direito real sobre as casas que foram construídas, ou seja, não podiam vender, financiar, deixar de herança ou fazer qualquer tipo de negociação.

Mas especialmente para Hilma Maria Alves Ribeiro, o dia foi mais que especial. Comemorando seu aniversário, o maior presente foi recebido das mãos do prefeito Robson Magela: a tão sonhada escritura da sua casa. “Hoje é um dia de emoções. Já chorei várias vezes. Ter esse documento é a realização de um sonho”, disse, emocionada.

As escrituras foram concretizadas através do trabalho de regularização fundiária que vem sendo conduzido pelo Setor de Habitação. Com isso, os moradores não tiveram custos para adquirir o documento. Atualmente, o valor médio para se lavrar uma escritura pode custar até R$ 2 mil.

“É um trabalho contínuo da secretaria, de fazer busca ativa dessas famílias. Além disso, outros beneficiários procuram a gente através do Balcão da Prefeitura fazendo a solicitação”, explica a secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira.

Ao todo, foram entregues escrituras de imóveis situados em seis bairros da cidade: Francisco Duarte, Cincinato de Ávila, Ana Pinto de Almeida, São Francisco, Abolição e Salomão Drummond.

O prefeito Robson Magela se disse honrado em participar da realização do sonho dessas famílias e agradeceu à equipe de servidores empenhados no trabalho. “A gente sabe que este é o bem maior de uma família. E agora eles têm a segurança legal de deixar de herança ou fazer qualquer tipo de negociação do imóvel. E nós iremos continuar esse projeto e alcançar outros moradores que estão na mesma situação”, destacou.

A solenidade também contou com a presença da coordenadora do Setor de Habitação, Alessandra Silva, do deputado estadual Bosco, secretários municipais e dos vereadores Wagner Cruz, Valtinho da Farmácia, Bosco Júnior e Evaldo do Ferrocarril.

O Setor de Habitação fica na sede da Secretaria Municipal de Ação Social, na avenida Getúlio Vargas, n° 205, Centro. Mais informações no telefone (34) 3691-7175.